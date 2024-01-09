Назначены вечерние рейсы по железнодорожному маршруту Баку-Агстафа

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило вечерние рейсы на пятницу с учетом растущего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Было отмечено, что 3-19-26 января и 2 февраля поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в 23:55 в Агстафу, а 14-21-28 января и 4 февраля в 15:00 из Агстафы в Баку.

Чтобы ознакомиться с расписанием поездов и приобрести билет, необходимо скачать приложение "ADY Mobile" или перейти на сайт www.ady.az.

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