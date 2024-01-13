Скорость ветра в Баку усилится до 32 м/с

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 14 января временами ожидаются осадки, дождь перейдет в мокрый снег, а местами - в снег.

Об этом сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, ночью и утром 14 января осадки в отдельных местах усилятся.

Скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, а 13 января днем местами на полуострове ветер усилится до 30-32 м/с.

Было отмечено, что 13 января ожидается аномальный ход температуры. Так, если в ночь с 12 на 13 января было около 4° тепла, то, начиная со второй половины дня, температура воздуха опустится на 5-8°, а в вечерние часы ожидается около 0°. В ночные часы 14 и 15 января будет 0-3° мороза, днем - 0-3° тепла.

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