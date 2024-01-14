В связи со снегопадом коммунальные структуры работают в усиленном режиме - ИВ Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с ночных часов коммунальные структуры исполнительной власти города Баку и соответствующие структуры работают в особом, усиленном рабочем режиме.

Как сообщили Trend в Исполнительной власти города Баку, вплоть до утра была осуществлена уборка снега с улиц, проспектов и тротуаров, перед автобусными остановками и станциями метро.

В морозную погоду с помощью спецтехники были очищены дороги от снега и засыпана соль. Работы стали более интенсивными с 05:00 утра. Всю ночь представители руководства Исполнительной власти города Баку и районов столицы находились на местах и ​​следили за ходом работ.

Работы по уборке также проводились в населенных пунктах и ​​жилых массивах в окрестностях Баку.