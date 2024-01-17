В Азербайджане продлен срок надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, данный срок продлен до 1 апреля 2024 года.

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