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В Азербайджане продлен срок надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

Общество Материалы 17 января 2024 10:06 (UTC +04:00)
В Азербайджане продлен срок надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, данный срок продлен до 1 апреля 2024 года.

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