В Масаллы возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в объединении ЖКХ

БАКУ /Trend/ - В связи с выявленными нарушениями в объединении ЖКХ Масаллинского района возбуждено уголовное дело.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила прокуратура Масаллинского района.

Согласно информации, на основании поступившего обращения о незаконных действиях начальника производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Масаллинского района Магеррама Алиева в районной прокуратуре было проведено расследование.

В ходе расследования при проверке финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия за 2021-2023 годы были выявлены обоснованные подозрения в хищении и растрате должностными лицами объединения денежных средств, принадлежащих государственному бюджету (в общей сложности более 104 тысяч манатов), путем проведения сверх предусмотренных законом и необоснованных платежей.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение и растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, ведется следствие.

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