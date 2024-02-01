В трех школах на освобожденных землях Азербайджана впервые пройдут выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации землях Азербайджана впервые пройдут выпускные экзамены в школах, которые начали функционировать в текущем учебном году.

Как сообщает в четверг Trend, экзамены пройдут в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули, полной средней школе №2 города Лачин и полной средней школе села Забух.

Напомним, что 15 сентября прошлого года в полной средней школе №1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули и полной средней школе №2 в городе Лачин начался образовательный процесс. А 13 декабря начала функционировать полная средняя школа в селе Забух Лачинского района.

Отметим, что выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования пройдут 3 и 10 марта, а по общему (9-летнему) уровню среднего образования - 17 марта, 7 и 21 апреля 2024 года.

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