Обнародовано число заболевших COVID-19 в Азербайджане за месяц

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число заболевших коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последний месяц (31 декабря - 31 января).

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за это время было зафиксировано 325 новых случаев заражения инфекцией. 217 заболевших COVID-19 выздоровели. В течение месяца умер 21 человек с положительным результатом анализа на COVID-19.

В стране выявлено в целом 834 630 фактов заражения COVID-19. 824 089 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время имеется 141 активный больной. На сегодняшний день умерло от COVID-19 10 400 человек.

Согласно информации, за последний месяц в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 14 333, а всего на сегодняшний день - 7 748 050 тестов на коронавирус.

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