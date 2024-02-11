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В Физули произошел сход оползня, один человек спасен (ВИДЕО)

Общество Материалы 11 февраля 2024 13:57 (UTC +04:00)
В Физули произошел сход оползня, один человек спасен (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что один человек попал под оползень на территории города Физули.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на место происшествия немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте установлено, что один гражданин оказался под землей в результате схода оползня, произошедшего во время восстановительных работ на подземном газопроводе.

В результате принятых срочных и неотложных мер гражданина удалось спасти.

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