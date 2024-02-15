В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки художника Коджо Марфо (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка ганского художника Коджо Марфо "Испытание надежды".

Как сообщает в четверг Trend, в открытии выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиацентра Арзу Алиева.

Перед церемонией открытия художник Коджо Марфо сказал журналистам, что выставка была организована великолепно.

"До приезда сюда в своих вопросах об Азербайджане я слышал только положительные отзывы. Это мой первый приезд в Баку. Я очень рад быть здесь и проводить свою выставку. Людей сближает культура. Есть много особенностей, которые нас объединяют в сфере культуры. Прежде чем провести свою первую выставку, я достаточно задумался о своей жизни. Многие лица вошли в мою жизнь, именно они являются составляющими моих работ, они вдохновили меня на проведение выставки. А это всегда дает надежду человеку", - отметил К.Марфо.

Выступивший на церемонии открытия куратор выставки Жан-Давид Малат (Jean-David Malat) отметил, что его визит в Баку дал возможность не только показать эти произведения другим людям, но и насладиться прекрасным городом. Он выразил благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, руководителю Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой и директору Центра Гейдара Алиева Анару Алакбарову за организацию персональной выставки Коджо Марфо и выразил надежду на проведение подобных выставок и в дальнейшем.

В ходе своего выступления художник Коджо Марфо подчеркнул, что выставка посвящена тому, что он видел в детстве, за каждой работой стоит послание, и эти послания отражают связь между произведениями и людьми. K.Марфо упомянул, что тема произведений связана с присущими людям действиями, которые они считают важными.

"Для меня большая честь, что мне представилась возможность выставить свои работы в таком красивом и великолепном здании. За это выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева", - добавил художник.

Затем состоялся осмотр выставки.

На выставке было представлено более 20 работ художника Коджо Марфо, привлекающих внимание своими яркими красками и дарящих зрителям хорошее, а иногда даже праздничное настроение.

Выставленные работы переплетают детские мечты ганского художника с реальностью современного мира. Однако слои смысла и эмоций, умело переплетающиеся в каждой из его работ, дают посетителям возможность глубже открыть для себя Коджо Марфо. Произведения Марфо несут зеркальную функцию для общества, вдохновляют на создание глубоких мыслей. Данная выставка, демонстрирующая характерный интеллект художника, чувство юмора и глубокие наблюдательные способности, дает посетителям возможность понять, какими мыслями обладает сам Марфо.

Отметим, что Коджо Марфо - ганский художник, проживающий в Лондоне. Он развивался как художник под влиянием традиционных артефактов и скульптур акан, с которыми он познакомился в детстве. Во время многочисленных путешествий он также познакомился с различными культурами и отразил их в своем творчестве. Знакомство с творчеством Марфо похоже на путешествие по коридорам культуры.

Работы Коджо Марфо ранее выставлялись в Амстердаме, Барселоне, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Токио и других городах.

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