Стала известна дата выплаты всех социальных пособий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 23 февраля предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.

Отметим, что 9 февраля были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, а также пенсии лицам, проживающим в регионах и пенсии, назначенные на льготных условиях.

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