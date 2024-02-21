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Стала известна дата выплаты всех социальных пособий в Азербайджане

Общество Материалы 21 февраля 2024 12:08 (UTC +04:00)
Стала известна дата выплаты всех социальных пособий в Азербайджане

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 23 февраля предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.

Отметим, что 9 февраля были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, а также пенсии лицам, проживающим в регионах и пенсии, назначенные на льготных условиях.

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