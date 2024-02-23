Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова вышла в полуфинал Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова вышла в полуфинал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, сообщает пятницу Trend.

В квалификации прыжков на батуте среди женщин Сельджан Махсудова заняла десятую позицию с результатом 54.100 балла.

В полуфинал прошли 24 гимнастки, показавшие наилучший результат в квалификации.

Напомним, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие 300 гимнастов из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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