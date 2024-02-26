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Зачитан приговор Авазу Зейналлы

Общество Материалы 26 февраля 2024 15:44 (UTC +04:00)
Зачитан приговор Авазу Зейналлы

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Завершено судебное разбирательство по уголовному делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова.

Как сообщает Trend, на заседании под председательством судьи Али Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям А.Зейналлы был приговорен к 9 годам лишения свободы, а Эльнур Шукюров - к 4 годам лишения свободы.

Зейналлы и Шукюров будут отбывать наказание в пенитенциарном учреждении общего режима. В ходе судебного разбирательства и на заседании суда обвиняемые во взяточничестве Зейналлы и Шукюров не признали себя виновными.

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