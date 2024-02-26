Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В парламенте Азербайджана пройдут общественные слушания

Общество Материалы 26 февраля 2024 17:29 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана пройдут общественные слушания

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 28 февраля в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут общественные слушания на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

Как сообщает в понедельник Trend, в слушаниях, которые пройдут при совместной организации парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии и комитета по аграрной политике, наряду с депутатами Милли Меджлиса, ожидается участие представителей соответствующих государственных органов, неправительственных организаций, экспертов и других заинтересованных лиц.

Участники мероприятия поделятся своими взглядами по теме слушаний, выскажут свои мнения и предложения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости