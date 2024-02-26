В парламенте Азербайджана пройдут общественные слушания

БАКУ /Trend/ - 28 февраля в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут общественные слушания на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

Как сообщает в понедельник Trend, в слушаниях, которые пройдут при совместной организации парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии и комитета по аграрной политике, наряду с депутатами Милли Меджлиса, ожидается участие представителей соответствующих государственных органов, неправительственных организаций, экспертов и других заинтересованных лиц.

Участники мероприятия поделятся своими взглядами по теме слушаний, выскажут свои мнения и предложения.

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