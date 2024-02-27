Названо число вакцинированных против кори в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане регистрируются случаи заражения корью среди детей и взрослых. Анализ эпидемиологической обстановки показывает, что осложнения от заболевания наблюдаются в основном у лиц, не прошедших вакцинацию против кори. Имея это в виду, с 27 декабря прошлого года процесс вакцинации также проводится среди лиц в возрасте от 11 до 40 лет, которые не были своевременно вакцинированы против кори и никогда не болели ею.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на TƏBİB.

Процесс вакцинации вакцинными препаратами, импортируемыми в страну министерством здравоохранения, осуществляется на добровольной основе в подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях, предоставляющих амбулаторно-поликлинические услуги. С начала процесса вакцинации до сегодняшнего дня число вакцинированных лиц в возрасте от 11 до 40 лет составило 10 161 человек.

В целом в подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях против кори, эпидемического паротита, краснухи вакцинированы 12 882 человека.

Отметим, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики заболеваемости корью.

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