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Замминистра национальной обороны Турции посетил Военный институт имени Гейдара Алиева

Общество Материалы 28 февраля 2024 14:07 (UTC +04:00)
Замминистра национальной обороны Турции посетил Военный институт имени Гейдара Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Шуаем Алпаем посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, действующий при Национальном университете обороны.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

Сначала гости посетили памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, воздвигнутый перед зданием штаба Военного института, и мемориальный комплекс в память о военнослужащих - воспитанниках института, ставших шехидами в Отечественной войне, были возложены цветы, почтена их светлая память.

Гостям был представлен брифинг об истории и основных направлениях деятельности Военного института, была обсуждена работа, проделанная между двумя братскими странами в области военного образования, и планы на перспективу.

В музее на территории института турецкая делегация ознакомилась с фотостендом, отражающим жизнь и политическую деятельность общенационального лидера, оставила памятную запись в Книге почетных гостей.
Гости также поинтересовались процессом обучения курсантов.

На мероприятии в актовом зале Военного института минутой молчания была почтена память великих лидеров - Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов. Были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Турции.

Выступившие на мероприятии рассказали о борьбе наших отважных, бесстрашных сынов в период Азербайджанской Демократической Республики, о развитии азербайджано-турецких связей, опирающихся на исторические корни и братство, важности этих связей для всего тюркского мира, и о неизменной поддержке братской Турцией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В завершение было сделано совместное фото на память, состоялась церемония взаимного вручения подарков, говорится в сообщении ведомства.

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