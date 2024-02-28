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Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)

Общество Материалы 28 февраля 2024 14:33 (UTC +04:00)
Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 28 февраля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил коллективу министра юстиции Фарида Ахмедова.

Как сообщает Trend, выступая на мероприятии, Самир Нуриев сказал, что формирование и развитие современной системы юстиции в независимой Азербайджанской Республике связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Он отметил, что благодаря последовательным и целенаправленным правовым реформам, проведенным под руководством великого лидера, данная сфера вступила на новый путь развития в соответствии с международными нормами и принципами, была сформирована нормативно-правовая база, регулирующая ее многогранную деятельность, полномочия министерства были расширены.

Руководитель Администрации Президента подчеркнул, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, успешно продолжающий процесс построения правового государства, всегда держит в центре внимания вопросы развития системы юстиции и правовых реформ в целом. Утвержденными главой государства законодательными актами определены новые направления деятельности, обязанности и права министерства юстиции, правила и условия службы в органах юстиции, приняты соответствующие меры по развитию органов юстиции. Осуществляемые Президентом Азербайджана меры, направленные на усиление роли юстиции в процессе построения правового государства, отчетливо показывают, что глава государства придает особое значение обеспечению верховенства закона и надежной защите прав человека.

Доведя до внимания поручения Президента Ильхама Алиева, связанные с задачами, стоящими перед министерством в предстоящий период, Самир Нуриев выразил уверенность в том, что коллектив не пожалеет усилий для их реализации, пожелал успехов в этом новоназначенному министру и коллективу.

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Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)
Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)
Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)
Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)
Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)
Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)
Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)
Самир Нуриев представил коллективу нового министра юстиции (ФОТО)
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