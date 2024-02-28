В Азербайджане начались работы по опреснению морской воды - Заур Микаилов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался процесс опреснения морской воды.

Как сообщает в среду Trend, об этом на общественных слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы" сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов.

Он отметил, что 10 дней назад начался процесс опреснения морской воды и в нем уже участвуют 14 иностранных компаний.

"После соответствующего распоряжения главы государства был разработан технический регламент. Иностранные компании уже подали заявки на участие в процессе опреснения морской воды и приступили к работе", - сказал Микаилов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!