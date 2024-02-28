Госслужба Азербайджана обратилась к владельцам объектов общепита

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга объектов общественного питания и ресторанов, действующих на территории Азербайджана, принимаются меры в соответствии с законодательством в отношении объектов, нарушающих нормативы в сфере экологической безопасности.

Как сообщили Trend в министерстве экологии и природных ресурсов, в ходе мониторингов и измерительных работ, проводимых мобильной лабораторией в Баку, Сумгайыте и Гяндже, в течение 2023 года были составлены протоколы и приняты соответствующие законодательные меры в отношении 93 уполномоченных представителей объектов, нарушающих нормативы в сфере экологической безопасности.

Государственная служба экологической безопасности призывает владельцев объектов общественного питания обеспечить соответствие нормам технических показателей очистных сооружений на своих объектах, не допускать выбросов сверх нормы. Нарушителей ожидает штраф до 10 000 манатов в соответствии с требованиями статьи 234 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.

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