Гимнаст из Литвы занял первое место в упражнениях на перекладине на Кубке мира FIG в Баку

БАКУ /Trend/ - Гимнаст Роберт Творогал из Литвы занял первое место в упражнениях на перекладине на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend. За его выступление в финале судьи поставили 14.333 балла.

На втором месте – гимнаст Артур Мариано, представляющий Бразилию, его результат в финале составил 14.333 балла. На третьей позиции с результатом 14.333 балла расположился Анхель Барахас из Колумбии.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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