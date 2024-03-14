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От "Карабаха" ждут успеха в Германии - İdman.biz TV (ВИДЕО)

Общество Материалы 14 марта 2024 19:44 (UTC +04:00)
От "Карабаха" ждут успеха в Германии - İdman.biz TV (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня "Карабах" проведет исторический выездной матч против "Байера" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на idman.biz, İdman.biz TV провел опрос среди жителей Баку относительно игры, которая пройдет в Германии.

После ничьей 2:2 в первой игре между командами на чемпиона Азербайджана возлагаются большие надежды.

Опрос, проведенный İdman.biz TV среди жителей Баку, также свидетельствует о том, что от "Карабаха" ждут успеха в Германии.

Представляем читателям этот видеоматериал.

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