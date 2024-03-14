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В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"

Общество Материалы 14 марта 2024 17:26 (UTC +04:00)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось совещание глав и представителей делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy", сообщает в четверг Trend.

Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях примут участие спортсмены, представляющие Азербайджан, Канаду, Иран, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

Азербайджан на соревнованиях представят – во взрослой возрастной категории Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, а среди юниоров выступят Нихат Мурадлы и Айдын Ализаде.

В первые два дня турнира пройдут квалификационные соревнования, а в заключительный день состоятся финалы.

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В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
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