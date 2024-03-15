В Баку стартовали соревнования Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", сообщает в пятницу Trend.

Турнир проходит по трем возрастным категориям - "пре-юниоры", "юниоры", а также среди взрослых гимнастов.

В первый день турнира проходят квалификационные соревнования - представители мужской спортивной гимнастики представляют вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях и кольцах, представители женской спортивной гимнастики - опорный прыжок и упражнения на разновысоких брусьях.

Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

В первые два дня турнира пройдут квалификационные соревнования, а в заключительный день состоятся финалы.

Фото – Заур Мустафаев.

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