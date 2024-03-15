Мы рады участвовать в Международном турнире по спортивной гимнастике "AGF Trophy" - заслуженный тренер Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Мы рады представлять Узбекистан на таких интересных международных соревнованиях, как турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy".

Об этом сказала в пятницу Trend заслуженный тренер Узбекистана Светлана Кузнецова.

"Думаю, это удачный старт для юниорок и пре-юниорок, ведь они наша надежда на Олимпийские игры 2028 года. Поэтому, чем раньше мы начнём готовиться, тем правильнее. Задача на соревнованиях для большинства наших юных гимнасток - понять, что такое спорт международного уровня. Сейчас важно проверить не только их физическую и техническую подготовку, но и психологическую, а также посмотреть на участниц из других стран, кто как выступает. Это всегда необходимо, потому что двигатель прогресса – здоровая конкуренция. Ну и, конечно, показать свои умения. Все настроены попасть в финалы. Соревнования - это большая школа и для тренеров, и для спортсменов", - отметила она.

Светлана Кузнецова, являющаяся тренером женской сборной Узбекистана, ранее посещала Баку со своими старшими воспитанницами в рамках этапов Кубка мира.

"Многие наши девочки, которые участвуют в "AGF Trophy", впервые приехали в Баку. Им очень понравился зал гимнастической арены. Считаю, что страна очень хорошо подготовилась к соревнованиям, нет никаких проблем с проживанием, транспортом. Всегда есть к кому обратиться за помощью, и все вопросы сразу решаются", - сказала она.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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