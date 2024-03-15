В Национальной арене гимнастики в Баку чувствую себя комфортно – спортсменка из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку чувствую себя комфортно.

Об этом сказала в пятницу Trend участница проходящего в Баку Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", спортсменка из Узбекистана Гульназ Жумабекова.

"Первый день соревнований для меня прошел нормально, теперь готовлюсь ко второму дню квалификации. На турнире выступаю на всех четырех снарядах, но ближе всего мне опорный прыжок. Моя задача на соревнованиях хорошо, без ошибок выполнить программу и занять призовое место", - отметила спортсменка.

По словам гимнастки из Узбекистана, это ее второй визит в столицу Азербайджана.

"Впервые приехала в Баку в прошлом году, на этап Кубка мира. Мне здесь нравится, гимнастическая арена большая, чувствую себя комфортно", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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