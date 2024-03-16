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Очень хочу завоевать медаль Международного турнира "AGF Trophy" – азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова

Общество Материалы 16 марта 2024 14:55 (UTC +04:00)
Очень хочу завоевать медаль Международного турнира "AGF Trophy" – азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Очень хочу завоевать медаль Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy".

Об этом сказала в субботу Trend участница проходящего в Баку турнира, азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова.

"Это уже четвертые мои соревнования в текущем году, и конечно, немного тяжело, но я упорно готовилась к ним. На соревнованиях могла выступить намного лучше, но в целом довольна своим результатом. После турнира меня ждет Кубок мира в Дохе, который является отборочным на Олимпийские игры, а затем и чемпионат Европы в Римини", - подчеркнула она.

По словам Назанин Теймуровой, выступать на соревнованиях в Баку волнительно, но, безусловно, родные стены помогают.

"Поддержка публики всегда мотивирует. Когда зрители на трибунах, выступать легче", - сказала она.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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