Международный турнир "AGF Trophy" в Баку даст хороший задел на будущее – гимнастка из Грузии

БАКУ /Trend/ - Турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку – мои первые международные соревнования. Думаю, они дадут мне хороший задел на будущее.

Об этом сказала в субботу Trend участница проходящего в Баку Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", спортсменка из Грузии Мариами Патаридзе.

"Первый раз приезжаю в Азербайджан. Баку - очень красивый город. Мне понравилось то, как в Азербайджане организуют соревнования, зал Арены гимнастики – большой, светлый", - сказала она.

Говоря о своем выступлении в первый день квалификации, спортсменка отметила, что вышла в два финала – в упражнениях на разновысоких брусьях и в опорном прыжке.

"Выступила нормально, хотя упражнение на разновысоких брусьях не совсем удалось. Но я буду стараться, и в будущем надеюсь на высокий результат", - сказала она.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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