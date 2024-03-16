Международный турнир "AGF Trophy" в Баку организован на высоком уровне – гимнастка из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку организован на высоком уровне.

Об этом сказала в субботу Trend участница соревнований, спортсменка из Узбекистана Ярослава Чернобровкина.

"Я выступала на многих международных соревнованиях, но на турнирах, организованных на таком высоком уровне, еще не была. В Национальной арене гимнастики в Баку замечательные условия, хороший тренировочный и соревновательный зал", - отметила гимнастка, представляющая Узбекистан.

Спортсменка подчеркнула, что у нее прекрасный настрой.

"Сегодня у меня прекрасный настрой для того, чтобы выступить хорошо. Я не выделяю какой-либо гимнастический снаряд, и считаю, что все упражнения должна выполнять уверенно. На данный год у меня девиз – чистое и стабильное выполнение программ", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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