На Международном турнире "AGF Trophy" в Баку царит дружеская атмосфера – украинский тренер

БАКУ /Trend/ - На Международном турнире по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку царит дружеская атмосфера, приятно здесь находиться.

Об этом сказал в субботу Trend старший тренер женской сборной Украины по спортивной гимнастике Игорь Ковалёв.

"На турнире в Баку в основном представлен молодежный состав нашей сборной, который должен выступить на предстоящем чемпионате Европы. У нас предварительный этап подготовки к чемпионату Европы, работаем планомерно, что-то получается, что-то не очень. Будем ориентироваться на то, как наши гимнастки здесь выступят, корректировать программу упражнений", - отметил старший тренер женской сборной Украины по спортивной гимнастике.

Игорь Ковалёв, который впервые посещает Баку, добавил, что пока из-за плотного графика у него не было возможности ознакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана.

"Пока не получилось совершить прогулку по городу, но мы планируем, еще хотим съездить на море", - сказал он.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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