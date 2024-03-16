Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал "золото": в Баку состоялась церемония награждения победителей Международного турнира "AGF Trophy"

БАКУ /Trend/ - 16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", сообщает в субботу Trend.

По итогам выступлений гимнастов в двух квалификациях турнира были определены победители и призеры в многоборье и в командном зачете.

На высшую ступень пьедестала почета в личном многоборье в возрастной категории "пре-юниоры" среди юношей поднялся Андриа Келехсашвили (Грузия), на второй позиции расположился Ильхам Салаев (Азербайджан), третье место занял Гусейн Гахраманов (Азербайджан).

Золотую медаль в личном многоборье в возрастной категории "пре-юниоры" среди девушек завоевала Ульяна Пухова (Казахстан), "серебро" у Лейлы Мамедзаде (Азербайджан), бронзовую медаль завоевала - Альбина Алиева (Азербайджан).

В командном зачёте в возрастной категории "пре-юниоры" среди юношей на первом месте расположилась команда Азербайджана.

В командном зачёте в возрастной категории "пре-юниоры" среди девушек первое место заняла команда Казахстан, вторую позицию сборная Азербайджана.

Первое место в личном многоборье в возрастной категории "юниоры" среди юношей занял Сарвар Абулфаизов (Узбекистан), на втором месте – Юрий Емельянов (Украина), на третьей позиции расположился Айдын Ализаде (Азербайджан).

"Золото" в личном многоборье в возрастной категории "юниоры" среди девушек выиграла Кристина Грудецька (Украина), серебряную награду завоевала Медина Капбассова (Казахстан), "бронза" у Хадиджи Аббасзаде (Азербайджан).

На высшую ступень пьедестала почета в личном многоборье в возрастной категории "взрослые" среди мужчин поднялся Иван Тихонов (Азербайджан), на втором месте - Владислав Хрико (Украина), третью позицию занял Расул Ахмедзаде (Азербайджан).

Золотую медаль в личном многоборье в возрастной категории "взрослые" среди женщин завоевала Лобар Амриллаева (Узбекистан), "серебро" вручили Назанин Теймуровой (Азербайджан), бронзовую награду завоевала Амина Халимарден (Казахстан).

В командном зачёте в возрастной категории "взрослые/юниоры" среди мужчин первое место заняла команда Украины, на втором месте – сборная Азербайджана.

В командном зачёте в возрастной категории "юниоры" среди женщин лидирующую позицию заняла, сборная представляющая Украину, на втором месте команда Азербайджана.

Награды победителям и призерам вручили судья международной категории по спортивной гимнастике - Рза Алиев, Анжелла Абдуллаева, Севги Сары, Кетеван Болквадзе, Оксана Слиусарчук, Оксана Киося, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) – Фуад Аббасов, Намиг Бадирханов, Нигяр Гулиева, Эльмира Лалаева.

Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов, представляющих Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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