Азербайджанские гимнасты вступают в борьбу за медали "AGF Trophy": заключительный день Международного турнира в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", сообщает в воскресенье Trend.

Турнир проходит по трем возрастным категориям - "пре-юниоры", "юниоры", а также среди взрослых гимнастов.

Сегодня определятся победители и призеры турнира: представители мужской спортивной гимнастики выполняют упражнения на шести снарядах, представительницы женской спортивной гимнастики – на четырех снарядах.

В возрастной категории "пре-юниоры" в финалах Азербайджан представляют: Эмин Ханкишиев (вольные упражнения, упражнения на гимнастическом коне и перекладине), Ильхам Салаев (вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях и кольцах), Гусейн Гахраманов (упражнения на параллельных брусьях, кольцах и гимнастическом коне), Мухамед Рустамзаде (упражнение на перекладине), Лейла Мамедзаде (упражнения на разновысоких брусья, бревне и опорный прыжок), Альбина Алиева (упражнения на разновысоких брусьях, бревне, вольные упражнения и опорный прыжок), Айназ Маджизаде (вольные упражнения).

В возрастной категории "юниоры" в финалах Азербайджан представляют: Айдын Ализаде (вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях, кольцах, перекладине и опорный прыжок), Нихат Мурадлы (вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях, кольцах и перекладине), Дениз Алиева (упражнения на разновысоких брусьях, бревне и опорный прыжок), Айтян Мамедова (вольные упражнения, упражнения на разновысоких брусьях и опорный прыжок), Хадиджа Аббасзаде (упражнения на бревне и вольные упражнения).

В возрастной категории "взрослые" в финалах Азербайджан представляют: Иван Тихонов (вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях, гимнастическом коне и перекладине), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях), Никита Симонов (упражнение на кольцах), Мурад Агарзаев (упражнение на гимнастическом коне), Мансум Сафаров (упражнение на перекладине), Назанин Теймурова и Дуйгу Меджидзаде (вольные упражнения, упражнения на разновысоких брусьях, бревне и опорный прыжок).

Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов, представляющих Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

Фото - Заур Мустафаев.

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