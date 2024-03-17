Я добился поставленных целей – победитель Международного турнира "AGF Trophy"

БАКУ /Trend/ - Очень рад, что хорошо выступил на турнире, достиг поставленных целей.

Об этом сказал в воскресенье Trend победитель Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку, азербайджанский гимнаст Ильхам Салаев, завоевавший "золото" в упражнениях на параллельных брусьях и упражнениях на кольцах среди гимнастов в возрастной категории "пре-юниоры". Также гимнаст завоевал "серебро" в личном многоборье.

"Турнир "AGF Trophy" - мои первые международные соревнования. Перед собой поставил цели хорошо выступить и завоевать медали, рад, что все получилось. Тренера меня похвалили, буду больше работать, чтобы в будущем достигать высоких результатов в спорте", - сказал юный гимнаст.

По словам Ильхама Салаева, одним из его любимых снарядов являются кольца.

"Я равняюсь на члена сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никиту Симонова. Всегда слежу за его выступлениями и радуюсь успехам", - добавил гимнаст.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов, представляющих Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию. Турнир проходит по трем возрастным категориям - "пре-юниоры", "юниоры", а также среди взрослых гимнастов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!