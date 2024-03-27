Замначальника Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана освобожден от занимаемой должности

БАКУ /Trend/ - Заместитель начальника Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана, начальник Управления регистрационно-экзаменационного и технического осмотра полковник полиции Кямран Алиев отправлен на пенсию.

Как сообщает в среду Trend, приказом главы МВД Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова Кямран Алиев освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию по достижении предельного возраста пребывания на службе.

В настоящее время назначения на его место нет.

Отметим, что Кямран Алиев долгие годы работал начальником отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции. Кямран Алиев, имеющий большие заслуги в данной области, позже стал начальником отдела ГДП. Несколько лет он занимал должность заместителя начальника управления. Ему исполнилось 60 лет.

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