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Замначальника Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана освобожден от занимаемой должности

Общество Материалы 27 марта 2024 16:26 (UTC +04:00)
Замначальника Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана освобожден от занимаемой должности

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Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель начальника Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана, начальник Управления регистрационно-экзаменационного и технического осмотра полковник полиции Кямран Алиев отправлен на пенсию.

Как сообщает в среду Trend, приказом главы МВД Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова Кямран Алиев освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию по достижении предельного возраста пребывания на службе.

В настоящее время назначения на его место нет.

Отметим, что Кямран Алиев долгие годы работал начальником отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции. Кямран Алиев, имеющий большие заслуги в данной области, позже стал начальником отдела ГДП. Несколько лет он занимал должность заместителя начальника управления. Ему исполнилось 60 лет.

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