В ближайшие дни будут объявлены имена еще 73 лиц, пропавших без вести в I Карабахскую войну - Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни будут обнародованы имена еще 73 лиц, пропавших без вести в Первую Карабахскую войну.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в статье, опубликованной в официальной газете, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

А.Нагиев отметил, что СГБ также координирует деятельность Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется интенсивная работа по выяснению судьбы 3890 граждан Азербайджана, зарегистрированных в госкомиссии в качестве лиц, пропавших без вести в результате Первой Карабахской войны, выявлению мест массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях, эксгумации и идентификации останков.

"В результате принятых мер была обеспечена идентификация 107 пропавших без вести лиц, из которых общественности были обнародованы имена 34 человек, в том числе покойного сотрудника органов безопасности, Национального героя Азербайджана Риада Ахмедова, пропавшего без вести в январе 1992 года в ходе операции "Дашалты".

Имена еще 73 человек будут обнародованы в ближайшие дни. Важные задачи, поставленные перед нами главой государства в связи с таким деликатным вопросом, как поиск пропавших без вести граждан, будут и впредь выполняться в срок и в полном объеме", - говорится в статье.

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