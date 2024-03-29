VI Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку

БАКУ /Trend/ - С 1 по 3 мая в Баку пройдет VI Всемирный форум межкультурного диалога на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие". Этот форум, являющийся частью "Бакинского процесса", будет организован Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) совместно с Альянсом цивилизаций ООН, ЮНЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт ИСЕСКО, в форуме ожидается участие высокопоставленных официальных лиц, международных делегаций, представителей международных организаций, общественных деятелей и известных в мировом масштабе представителей интеллигенции.

Форум обсудит на своих пленарных сессиях и панельных дискуссиях ряд актуальных глобальных вызовов, связанных с межцивилизационным диалогом и сотрудничеством, с целью противостояния ненависти и привития ценностей сосуществования и мира.

Ожидается, что в рамках форума будет проведен ряд культурных мероприятий, включая концерты, фестивали и творческие выступления, чтобы подчеркнуть разнообразие культур и способствовать духу сотрудничества и понимания.

Основной целью VI Всемирного форума межкультурного диалога является укрепление роли "Бакинского процесса" как важной международной платформы для содействия межкультурному сотрудничеству и диалогу.

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