Могли выиграть у Азербайджана с еще большим счетом - главный тренер женской сборной Монтенегро по футболу

БАКУ /Trend/ - Могли выиграть у Азербайджана с еще большим счетом, доминируя всю игру и контролируя мяч больше, чем соперник.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Монтенегро по футболу (U19) Иван Татар.

Он высказал свое мнение о матче отборочного этапа ЕВРО-2025 с Азербайджаном.

"Мы создали много ситуаций. Не дали сопернику даже шанса пробить по нашим воротам. Полностью заслужили победу. А ведь могли выиграть этот матч с еще большим счетом. Главное, что мы начали турнир с победы и без травм. Теперь нам нужно восстановиться и подготовиться ко встрече с Латвией", - подчеркнул он.

Отметим, что сборная Монтенегро обыграла сборную Азербайджана со счетом 4:0.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!