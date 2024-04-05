БАКУ /Trend/ - В Верховный суд Азербайджанской Республики назначаются новые судьи.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О судах и судьях", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно предложенной поправке, в соответствии с частью II статьи 97 закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" предлагается назначить судьями Верховного суда Азербайджанской Республики Гусейн Аиду Али гызы и Мухтарова Тейюба Асиф оглу, освободив их от занимаемых должностей судей в апелляционных судах.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

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