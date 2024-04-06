Во время праздника Рамазан назначены дополнительные железнодорожные рейсы в регионы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги", учитывая растущий пассажиропоток в связи с праздником Рамазан, с 10 по 14 апреля назначило дополнительные рейсы по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Как сообщили в субботу Trend в ЗАО, скоростной пассажирский поезд курсирующий по маршруту Баку-Агстафа-Баку 10 и 11 апреля в 09:15 будет отправляться из Баку в Агстафу, а в обратном направлении в 18:00, 12 апреля в 09:15 из Баку в Агстафу, а в обратном направлении - в 15:00, 12 и 13 апреля из Баку в Агстафу - в 23:55, в обратном направлении -13 и 14 апреля в 15:00.

Кроме того, с 10 по 14 апреля по маршруту Баку-Габала-Баку ежедневно будет курсировать скоростной пассажирский поезд.

В праздничные дни поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут работать в соответствии с графиком нерабочих дней.

"Для ознакомления с расписанием поездов и приобретения билетов вы можете перейти на сайт www.ady.az или загрузить приложение "ADY Mobile"", - говорится в информации ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

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