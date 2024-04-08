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Карабахский офис МККК перенесен в Барду

Общество Материалы 8 апреля 2024 12:49 (UTC +04:00)
Карабахский офис МККК перенесен в Барду

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Международный Комитет Красного Креста (МККК) возобновляет свою деятельность в Карабахском регионе.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста Илаха Гусейнова.

Было отмечено, что деятельность МККК на этих территориях будет осуществляться из Бардинского офиса, будет продолжена работа по поддержке нуждающихся.

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