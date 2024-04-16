На пути к "Париж-2024": зажжен Олимпийский факел

БАКУ /Trend/ - Зажжен Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, символ самого престижного мультиспортивного соревнования четырехлетия зажжен в древней Олимпии в Греции.

На церемонии присутствовало около 600 высокопоставленных представителей. Делегацию возглавляли президент Олимпийского комитета Греции Катерина Сакелларопулу и ее коллега по Международному олимпийскому комитету Томас Бах.

Американская меццо-сопрано Джойс ДиДонато исполнила Олимпийский гимн во время зажжения факела греческой актрисой Мэри Мина. Обратный отсчет до начала Олимпийских игр начался с церемонии в храме Геры.

Чемпион Токио-2020 Стефанос Доуско первым нес факел в олимпийской эстафете. Он является олимпийским чемпионом по академической гребле на Олимпиаде в Японии. Планируется, что первым факелоносцем Франции станет чемпионка Афин-2004 по плаванию Лора Манаду.

Факел будет путешествовать по Греции 11 дней. За этот период 600 эстафетщиков пройдут около 5000 км и доставят его на 41 участок.

26 апреля факел передадут организаторам "Парижа-2024" на стадионе "Панатинаикос", где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры. Оттуда олимпийский символ на паруснике «Белен» доставят в Марсель. Будет пройден путь в 12 000 км во Франции и факел доставят в около 400 городов.

Отметим, что церемония открытия "Парижа-2024" состоится 26 июля в «Жарден-дю-Трокадеро» на берегу Сены.

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