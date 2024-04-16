Проект создания искусственных земельных участков на Каспии рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - 16 апреля состоялось заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству. Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета Али Гусейнли сообщил, что в повестку заседания включены пять вопросов.

Как сообщили Trend в парламенте, председатель комитета отметил, что первым рассматриваемым вопросом является законопроект "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря". Он добавил, что проект подготовлен на основе международного опыта, соответствует Конституции Азербайджана, конвенциям, к которым страна присоединилась в этой области.

Затем руководитель аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рашад Исмаилов проинформировал о законопроекте. В частности было отмечено, что возведение объектов строительства на насыпной земле в морской акватории, в том числе строительство жилых домов, в последнее время получило широкое распространение в мире. В связи с этим была отмечена актуальность вопроса создания искусственных земельных участков в целях строительства в азербайджанском секторе Каспийского моря, и необходимость разработки соответствующего законопроекта.

Далее были обсуждены изменения в закон "О государственной службе", "Перечень психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия", Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс и закон "О государственной пошлине".

Каждый из законопроектов, находящихся на повестке дня заседания, был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

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