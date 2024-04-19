Началось строительство автодороги Агдере-Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началось строительство автодороги Агдере-Агдам.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что ширина проезжей части автодороги Агдере-Агдам, отделяющейся от 9-го км автодороги Суговушан-Кяльбаджар и имеющей протяженность 33,5 км, составляет 9 метров. Дорога, ширина грунтового полотна которой составит 15 метров, строится по II техническому разряду с двумя полосами движения.

"В настоящее время на автомобильной дороге ведутся земляные работы по проекту. Так, с помощью специальной техники выполняются работы по удалению непригодного для использования грунта и доведения дороги до нормативной высоты с предоставлением полезного материала, расширению и профилированию дороги.

Для обеспечения передачи воды согласно проекту, вдоль новостроящейся дороги ведется прокладка круглых труб различного диаметра, а также прямоугольных водоводов. Кроме того, по проекту на территории Агдама через реку Хачынчай строятся пять перевалочных мостов. В настоящее время ведется строительство опор моста.

Реализация проекта, осуществляемого в соответствии со "Строительными нормами и правилами", под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, осуществляется в соответствии с составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Для своевременного завершения строительных работ на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Автомобильная дорога Агдере-Агдам является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий", - говорится в сообщении госагентства.

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