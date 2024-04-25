Кусок камня от Агдамской Джума-мечети, переданный великому лидеру Гейдару Алиеву 24 года назад, возвращен на место (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Кусок камня от Агдамской Джума-мечети, переданный 24 года назад специальным представителем Госдепартамента США, бывшим сопредседателем Минской группы ОБСЕ Керри Кавано великому лидеру Гейдару Алиеву, возвращен в Агдамскую Джума-мечеть.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Фонда Гейдара Алиева в социальной сети.

"Кусок камня от Агдамской Джума-мечети был передан общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву 9 мая 2000 года, в период оккупации азербайджанских земель. Спустя годы этот кусок камня возвращен в Агдамскую Джума-мечеть, открытие которой состоялось после реставрации", - говорится в публикации.

Напомним, что 24 года назад Керри Кавано передал великому лидеру Гейдару Алиеву кусок камня от Агдамской Джума-мечети, сказав "Это маленький кусок от мечети в Агдаме. Это часть земли, которую мы мечтаем восстановить. Мы надеемся, что будет возвращена и сама мечеть".