Госкомитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев внес ясность в недоразумение, возникшее при жеребьевке дома в Лачине

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации Плана мероприятий I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории Азербайджана села Сус и Бейлик Лачинского района были объединены, начато строительство нового населенного пункта на 150 домов. На первом этапе построено и готово к эксплуатации 59 частных домов, а строительство еще 91 дома продолжается.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что после жеребьевки первого этапа, на основании обращений жителей, результаты были пересмотрены и результаты двух жеребьевок были аннулированы.

Это связано с тем, что некоторые семьи находятся на постоянной регистрации не в селах Сус и Бейлик, а в соседнем селе Гызылджа. В ходе исследования выяснилось, что на территории, где был построен новый населенный пункт, до оккупации у этих семей также были дома, поэтому их имена были включены в тот же жеребьевочный список, что и жители сел Сус и Бейлик. Это вызвало недовольство жителей села.

Лица, в отношении которых результаты жеребьевки отменены, были приглашены в Госкомитет, где им были даны подробные разъяснения. Они были проинформированы, что обеспечение их жильем предусмотрено на втором этапе", - говорится в сообщении Госкомитета.

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