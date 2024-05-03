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В Азербайджане за производство табачных изделий без регистрации устанавливается штраф

Общество Материалы 3 мая 2024 20:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане за производство табачных изделий без регистрации устанавливается штраф

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за деятельность по производству табачных изделий без регистрации устанавливается штраф.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая была включена в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) 7 мая.

Согласно проекту, за занятие деятельностью по производству табачных изделий без регистрации в порядке, предусмотренном законом "О табаке и табачных изделиях", должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5000 до 7000 манатов, юридические лица - от 10000 до 12000 манатов.

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