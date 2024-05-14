Представители СМИ ознакомились со строительными работами на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО)

ФИЗУЛИ/Trend/ - В рамках медиатура "По следам Президента" представители СМИ ознакомились с работой, проводимой на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, представители СМИ посетили первый туннель, открытие которого состоялось с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Инженер по карабахским проектам Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эйюб Гусейнов сказал, что строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается быстрыми темпами.

"Общая протяженность этой дороги составляет 81,7 км, что на 19,3 км короче дороги Победы. Дорога первой технической категории имеет 4-6 полос движения. Вдоль дороги построено 194 водопропускных трубы различного диаметра, 38 подземных переходов, 11 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков.

Общая длина мостов составляет 1557 метров, виадуков - 1965 метров, а общая длина туннелей -около 6450 метров в одном направлении", - отметил он.

Сотрудник агентства также сообщил, что из 7 автомобильных туннелей общей протяженностью 12,7 километра (правое и левое направление), предусмотренных проектом, уже завершены буровые работы в 6.

"В настоящее время ведутся работы внутри тоннеля. Основные работы по автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша будут завершены в этом году. А в следующем году в тоннелях будут завершены работы по вентиляции, освещению, освещению вдоль оси каждой из полос дороги и разметке дороги. В настоящее время путь через тоннель, открытие которого состоялось, на 1 км короче и нет необходимости проходить через более 10 поворотов и спусков", - добавил он.

Отметим, что автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша берет свое начало от магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и соединяет освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!