Увеличилась численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 9016 человек или на 0,1 процента и по состоянию на 1 апреля 2024 года достигла 10 189 786 человек.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана, 54,5 процента от общей численности населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

На начало апреля этого года 4,6 процента населения проживало в Нахчыванской Автономной Республике, 23,0 процента - в городе Баку, 9,2 процента - в Лянкяранском, 8,6 процента - Абшерон-Хызинском, 7,3 процента - Карабахском, 7,1 процента - Центрально-Аранском, 6,7 процента - в Газах-Товузском, 6,2 процента - Шеки-Загатальском, 5,9 процента - Гянджа-Дашкесанском, 5,4 процента - Губа-Хачмазском, 5,1 процента - Муганском, 4,9 процента - Ширван-Сальянском, 3,1 процента - Горно-Ширванском, 2,9 процента - Восточно-Зангезурском экономическом районах.

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