Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов, 27 мая в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами возможны дожди. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление упадет с 768 миллиметров ртутного столба до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 проц., днем 45-50 проц.

В районах республики будет, преимущественно, без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах пройдут дожди. Местами осадки примут интенсивный характер, возможны грозы, туман, град. Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью ожидается 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.