МЧС Азербайджана распространило информацию о пожаре в частном доме в Физулинском районе

БАКУ /Trend/ - В частном доме в Физулинском районе произошел пожар.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что в селе Бала Бахманли Физулинского района сгорели конструкции одноэтажного дома общей площадью 120 кв. м, состоящего из двух комнат и веранды.

Близлежащие постройки были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной бригады.

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