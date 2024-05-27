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МЧС Азербайджана распространило информацию о пожаре в частном доме в Физулинском районе

Общество Материалы 27 мая 2024 09:51 (UTC +04:00)
МЧС Азербайджана распространило информацию о пожаре в частном доме в Физулинском районе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В частном доме в Физулинском районе произошел пожар.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что в селе Бала Бахманли Физулинского района сгорели конструкции одноэтажного дома общей площадью 120 кв. м, состоящего из двух комнат и веранды.

Близлежащие постройки были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной бригады.

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