МЧС Азербайджана распространило информацию о пожаре в частном доме в Физулинском районе

БАКУ /Trend/ - В частном доме в Физулинском районе произошел пожар.
Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Было отмечено, что в селе Бала Бахманли Физулинского района сгорели конструкции одноэтажного дома общей площадью 120 кв. м, состоящего из двух комнат и веранды.
Близлежащие постройки были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной бригады.
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