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Назначен министр образования Нахчывана

Общество Материалы 31 мая 2024 11:50 (UTC +04:00)
Назначен министр образования Нахчывана
Фото: Министерство образования Нахчыванской АР

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Назначен министр образования Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, решение об этом подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно решению, Эльхан Наджафов утвержден на должность министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

Отметим, что до этого Э.Наджафов временно исполнял обязанности министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

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