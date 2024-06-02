Азербайджанский шахматист стал победителем "Dubai Open"

БАКУ /Trend/ - Объявлен победитель международного шахматного турнира "Dubai Open", организованного в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы, начавший последний тур лидером, сегодня в финальной партии сыграл вничью. В 9-м туре Мурадлы разделил очки с китайцем Дай Чангреном.

Таким образом, Мурадлы, набравший 7 очков в 9 турах, завершил "Dubai Open" победителем. Нашему шахматисту, завоевавшему звание победителя соревнований, также была вручена денежная премия в размере 16 000 долларов США.

Другой наш шахматист, Эльтадж Сафарли, набравший в турнире 6,5 очка, разделил 2-6 места. По дополнительным коэффициентам Сафарли занял 6-е место.

Отметим, что президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов после соревнований встретился с шахматистами и поздравил Магомеда Мурадлы с победой.